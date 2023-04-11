В следующие 5-7 лет Украина рассчитывает получить $100 млрд конфискованных активов России — ОП

Украина разрабатывает механизмы конфискации российских активов, которые были арестованы за рубежом.

Украинские власти рассчитывают, что в следующие 5-7 лет Киев получит примерно $100 млрд российских денег, арестованных по всему миру.

Об этом заявил главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя Офиса Президента Украины Олег Гавриш, сообщает Укринформ.

Он заявил, что по данным Офиса генпрокурора, за время полномасштабного вторжения враг уничтожил и серьезно повредил 74,4 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. учебных заведений, 500 больниц, 400 культурных и 120 религиозных сооружений, 4,5 тыс. объектов сетей и коммуникаций, а также 12 тыс. других объектов

"Если говорить об энергетической инфраструктуре, то РФ разрушила 114 объектов, нанеся в общей сложности 279 ударов. Больше всего таких атак совершено на Днепропетровщину (34) и на Харьковщину (30)", — рассказал Гавриш.

Для того чтобы компенсировать все эти расходы, Украина рассчитывает получить арестованные по всему миру российские суверенные активы.

"Это сложный и длительный процесс. Но он продвигается. Есть соответствующие решения ООН и многих стран. И эти деньги — примерно 100 млрд долл. – мы надеемся вернуть за 5-7 лет, хотя в некоторых случаях речь может идти и о 10 годах", – уточнил чиновник.

Гавриш отметил, что в настоящее время власти разрабатывают механизмы для конфискации других российских активов, в частности это может быть недвижимость, объекты бизнеса, принадлежащие российским государственным компаниям и находящимся под санкциями олигархам.

Также уже есть успешный опыт конфискации российских активов в Украине. Например, недавно суд конфисковал в пользу государства доли в киевском ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавшую российскому олигарху Ротенбергу.

Но мы понимаем, что даже если удастся арестовать все активы России по миру, полностью привлечь на послевоенное восстановление эти средства, возможно, не удастся. Тогда мы пойдем в суды и будем преследовать Россию столько, сколько потребуется, чтобы забрать все то, что она должна Украине”, — заверил Гавриш.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

Кроме того, мы ранее информировали, что 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины. Это рекордный кредит для Украины.

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