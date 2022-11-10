Как должна оплачиваться работа сотрудников, работающих на дому, в случае отсутствия электроэнергии

Как должна оплачиваться работа работников, которые из-за отсутствия электроэнергии не имеют возможности выполнять свою работу в полном объеме, читайте в материале ТСН.ua

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Александра Шубина, исчезновение электроэнергии можно квалифицировать как форс-мажор, который влечет за собой вынужденный простой работника, который произошел не по его вине.

В этом случае, если простой произошел не по вине работника, Кодекс законов о труде обязывает работодателя его оплачивать. Так же со времени, которое работник проводит в бомбоубежище во время воздушной тревоги. "Вины работника здесь нет. Фактически это простой, который произошел не по вине работника. И подлежит оплате в соответствии с законом".

То есть украинцы, которые работают удаленно, но не могут из за отсутствия электричества полноценно выполнять свою работу на дому, имеют право претендовать на средний заработок.

Фактически работодатель должен оплачивать период, когда сотрудник из-за отключения электроэнергии не может выполнять свои функции. В противном случае он должен обеспечить рабочего альтернативным источником энергии, такими как аккумуляторами, ноутбуками с батареей, которые могут работать без подключения к сети длительное время, генератором и т.д.

Как отметил заместитель председателя ФПУ: "Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе. Это должно быть прописано в трудовом договоре, а если этого нет в договоре, значит, отвечает работодатель".

Согласно закону из-за таких форс мажорных обстоятельств как отсутствие электроснабжения, работодатель должен либо платить зарплату за время простоя, либо снабжать сотрудника дополнительной техникой. Однако в действительности следует учитывать и тот факт, что далеко не у всех работодателей в таких обстоятельствах есть ресурс для обеспечения всех своих сотрудников.

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