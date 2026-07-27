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В SMK Group заявили о попытке дестабилизировать работу предприятий
Международная производственно-торговая компания SMK Group (Группа СМК) заявила о масштабной информационной кампании по дискредитации бизнеса.
Соответствующее заявление было обнародовано после появления ряда публикаций в анонимных телеграм-каналах и интернет-ресурсах.
В компании утверждают, что распространенные в последнее время обвинения являются недостоверными и манипулятивными. По словам представителей Группы СМК, кампанию ведут анонимные ресурсы, которые не имеют статуса средств массовой информации или утратили доверие из-за нарушения журналистских стандартов и распространения недостоверной информации.
«Обвинения, которые последнюю неделю публикуются в адрес Группы СМК, являются манипулятивной и недостоверной информацией. Цель заказчиков — дестабилизировать работу предприятий и подорвать доверие к ее основателю Денису Парамонову, который ведет активную благотворительную деятельность все годы войны. Мы не будем тратить время и силы на этих провокаторов и псевдожурналистов, со своей стороны официально опровергаем распространенные ими фейки», — отметили в компании, добавив, что предприятия продолжают работать, платить налоги и реализовывать благотворительные инициативы.
Кроме того, в Группе СМК заявили, что их предприятия не были релоцированы и продолжают деятельность на прифронтовых территориях, остаются социально ответственным бизнесом, поддерживают своих сотрудников и местные громады.
В SMK Group выразили надежду, что украинские медиа и в дальнейшем будут руководствоваться принципами объективности и проверки фактов, отделяя достоверную информацию от манипуляций.
SMK Group — международная производственно-торговая группа компаний, работающая в сферах мясопереработки, ритейла и дистрибуции. В ее состав входят четыре производственных предприятия в Украине и Польше под брендами «Салтовский мясокомбинат», «Богодуховский мясокомбинат», «Киевский мясокомбинат» и Saltowski.