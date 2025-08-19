В соцсетях распространяют фейки относительно выплаты: о чем идет речь

Выплаты украинцам

В TikTok распространяется видео, что якобы постановлением Верховной Рады Украины №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса «ребенок войны» и на помощь в размере 12 600 грн.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Отмечается, что для предоставления информации правдоподобия видео дополнено фейковыми сайтами «Дії» и Верховной Рады Украины.

В ЦПД отметили, что на сайте украинского парламента нет постановления с такими номером и датой.

«При этом есть постановление Кабинета министров Украины №268/2025 от 7 марта 2025 года, в котором говорится о внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины United24», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличения охвата и аудитории определенных ресурсов.

Также в ЦПД напомнили, что в Сети уже появлялись подобные фейки. В 2024 году распространяли ложную информацию о законе №4995, согласно которому якобы с 1 сентября дети будут получать по 15 тыс. грн ежемесячно в течение трех лет.