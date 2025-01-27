В срыве достройки Хмельницкой АЭС заинтересованы частные энергокомпании — СМИ

Одной из основных причин блокирования в парламенте закона о достройке Хмельницкой АЭС является позиция многочисленных частных производителей электроэнергии, которые намерены заработать на «распределенной генерации», опасаются конкуренции со стороны государственного Энергоатома.

Об этом говорится в статье газеты РБК Украина.

Понятно, что с достройкой новых блоков ХАЭС угроза ущерба для владельцев небольших газогенерирующих станций растет. Лоббисты энергоинвесторов проникнут все фракции Рады, даже некоторые депутаты имеют собственный интерес в таком бизнесе. Поэтому первая версия заключается именно в лоббистской попытке законодательной блокировки крупного конкурента», — говорится в статье.

Фронтменом в противодействии развитию атомной энергетики выступает фракция «Голос», которая к тому же стремится таким образом поправить свой рейтинг, который колеблется у отметки в 0%, отмечает издание.

«Партия «Голос» зашла в парламент едва пересек 5% проходной барьер с результатом 5,82%. С тех пор самая маленькая фракция ВР пережила ряд скандалов, самоустранение узнаваемых лидеров, отток части депутатов. Рейтинг партии сейчас, если верить социологическим исследованиям, колеблется около нуля. Поэтому вполне логичен поиск какой-то громкой темы, на которой можно было бы построить электоральную реконкисту», — пишет издание.

Впрочем, говорится в полу, выбор как самой темы, так и времени старта был крайне неудачным.

«Когда электроэнергия становится для общества приветственной ценностью, то публичное противодействие построению новых энергообъектов мало похоже на политический трамплин. Скорее на гвоздь в гробе политической карьеры», — говорится в тексте статьи.