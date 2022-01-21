В США анализируют риски отключения России от платежной системы SWIFT: существуют угрозы поставки нефти и газа

В США анализируют риски отключения России от платежной системы SWIFT: существуют угрозы поставки нефти и газа

В Вашингтоне говорят, что оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это надлежащее управление и стандартная практика.

В США анализируют, какой ущерб Россия может причинить западным союзникам, если администрация Байдена исключит Москву из финансовой системы SWIFT в случае ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, что администрация все еще анализирует сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения влияния на сами Соединенные Штаты, и на наших европейских союзников", – отмечает сенатор США Джин Шахин, демократ, возглавлявшая двухпартийную делегацию сенаторов в Украину на этой недели.

В США предполагают, что Россия может принять меры противодействия такому отключению. В частности, речь идет о сокращении объемов экспорта нефти и газа, угрозе западным инвестициям в России или использовании внутренних российских альтернатив системе SWIFT, которые со временем могут стать более эффективными.

Однако по словам американских чиновников, Вашингтон ищет способы нанести серьезные проблемы российской экономике, если она вторгнется в Украину.

В то же время представитель Совета национальной безопасности (РНБ) Белого дома отметил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это надлежащее управление и стандартная практика".

Напомним, ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что США и Европейский союз отказались от идеи отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Однако в администрации Байдена такую информацию опровергли. В США подчеркнули, что если Кремль решится напасть на Украину, то ответ США будет "серьезным".

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