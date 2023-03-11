В США обанкротился банк, кредитовавший стартапы Кремниевой долины

Банк Silicon Valley Bank потерпел крупнейшее банкротство в США со времен кризиса 2008 года.

Silicon Valley Bank (SVB) стал крупнейшим банком в США, обанкротившимся со времен финансового кризиса в 2008 году, это произошло в результате внезапного краха. Калифорнийские банковские регуляторы закрыли его, а власти США взяли под контроль активы банка – депозиты клиентов на сумму почти 175 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

SVB специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли и был основан в 1983 году. Финансовое учреждение было 16 по величине в США на конец прошлого года с активами около 209 миллиардов долларов.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности банка.

Банкротству Silicon Valley Bank предшествовали экстренные меры по обработке запросов на снятие средств и стремительное падение стоимости инвестиционных активов, что привело к резкому обесцениванию акций.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности банка.

Главный офис и все филиалы Silicon Valley Bank снова откроются 13 марта, и все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.

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