В США впервые разрешили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.

Об этом пишет Reuters.

В прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину, заявив, что он предоставлял финансирование россиянам, продвигающим сепаратизм в Крыму.

Тогда, по словам Гарланда, он также объявил об "аресте миллионов долларов со счета в американском финансовом учреждении, что связано с нарушением Малофеевым санкций". В феврале Гарланд заявил, что санкционировал перевод этих денег для передачи Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — сказал Гарланд.

Напомним, Денис Шмигаль сообщал, что восстановление Украины начнется одновременно во всех разрушенных городах. А источники поступления средств на восстановление страны разные, в частности, одним из них являются арестованные и конфискованные активы России.

Также Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков.

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