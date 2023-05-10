В США впервые разрешили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха

Средства российского олигарха будут направлены на восстановление Украины.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.
Об этом пишет Reuters.
В прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину, заявив, что он предоставлял финансирование россиянам, продвигающим сепаратизм в Крыму.
Тогда, по словам Гарланда, он также объявил об "аресте миллионов долларов со счета в американском финансовом учреждении, что связано с нарушением Малофеевым санкций". В феврале Гарланд заявил, что санкционировал перевод этих денег для передачи Украине.
"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — сказал Гарланд.
Напомним, Денис Шмигаль сообщал, что восстановление Украины начнется одновременно во всех разрушенных городах. А источники поступления средств на восстановление страны разные, в частности, одним из них являются арестованные и конфискованные активы России.
Также Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков.
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