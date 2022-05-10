В США выпустили памятные монеты с украинской символикой (фото)

В США выпустили памятные монеты с украинской символикой (фото)

Украинскую символику изобразили на серебряных монетах номиналами в 1 доллар США.

В США были выпущены две серебряные инвестиционные монеты с изображением украинских национальных символов.

Об этом сообщает Музей денег Национального банка.

На монетах увековечивают мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".

"Изначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами.

В дизайне инвестиционных монет 2022 года отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг. На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках", — говорится в сообщении.

Также на аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете.

Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра.

На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.

Facebook: Музей денег НБУ

Facebook: Музей денег НБУ

Напомним, официальный магазин Белого дома выставил на продажу коллекционную монету с изображением Зеленского.

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