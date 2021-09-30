В США заканчиваются средства на соцвыплаты и на погашение долгов: это может повлечь финансовый кризис

В США заканчиваются средства на соцвыплаты и на погашение долгов: это может повлечь финансовый кризис

Страна вскоре не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

В США назревает финансовый кризис: долговые обязательства и соцвыплаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", то есть лимит, который заложен в бюджете на эти цели.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Руководительница Министерства финансов США Джанет Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. Она предостерегает, что 18 октября США дойдет до "долгового потолка", а это может повлечь финансовый кризис. Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долговой потолка".

Лимит американского госдолга составляет 28,4 трлн долларов. Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, подскочив до 28,43 трлн долларов. Конгресс должен принять окончательное решение по лимиту госдолга до 18 октября. В Министерстве финансов США подчеркнули: если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.

Напомним, в банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "Потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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