В столице остановили продажу крупной партии фальшивых денег: пытались сбыть 230 тысяч долларов

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В Киеве задержали двух мужчин в рамках сбыта незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты.

Об этом на официальном сайте сообщает прокуратура столицы.

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Так, группа лиц приобрела, перевезла и сбыла гражданину Украины 240 тыс. поддельных долларов по цене от 50 до 60% стоимости от номинала фальшивых банкнот. При этом качество указанных фальшивых банкнот настолько высоко и с денежными знаками, которые находятся в официальном обращении, что большинство специальных средств проверки не распознает подделку.

В ходе следствия правоохранители задокументировали продажу на территории города Киева незаконно изготовленных средств указанными лицами в три этапа. Во время передачи третьего транша в сумме 230 тыс. поддельных долларов мужчин задержали. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений ч.2, 3 ст. 199 УК (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц, совершенного повторно, в особо крупном размере).

Напомним, во Львове изготавливали фальшивые ID-карты стран ЕС и продавали их мигрантам с Ближнего Востока. Злоумышленники изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. Их они передавали через водителей, которые осуществляли международные перевозки.

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