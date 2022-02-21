В суде Гааги начались слушания по поводу компенсации "Нафтогазу" за потерянные активы в Крыму

"Нафтогаз" требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов.

В понедельник, 21 февраля, Арбитражный трибунал в Гааге (Нидерланды) начал слушание по определению размера компенсации "Нафтогазу Украины" за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время аннексии украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже восемь лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтогаз". Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать", — пояснил Витренко.

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Украинская сторона требует компенсировать более 10 млрд долларов, включая проценты.

"Соответствующую оценку ущерба в суде представляют авторитетные международные эксперты. Работу над определением и обоснованием их суммы мы начали еще в 2015 году", — отметил Витренко.

Трибунал в Гааге может принять решение по этому делу в начале 2023 года.

"Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе. Уже после вынесения арбитражного решения в пользу "Нафтогаза", которым Россия была признана виновной за экспроприацию наших активов, она изменила свою позицию и стала участвовать в арбитраже. Но настаивала на изменении процессуального графика, чтобы иметь возможность донести свою позицию. Такие процессуальные диверсии тоже повлияли на продолжительность рассмотрения дела", – пояснил Витренко.

Юрий Витренко / Facebook / Юрий Витренко

Руководитель "Нафтогаза" напомнил о предыдущих успехах Украины в газовых вопросах.

"Наша команда юристов и я лично приложим максимальные усилия, чтобы Путин дорого заплатил за то, что украл у "Нафтогаза" и не только. Мы имеем более чем удачный опыт борьбы против России в арбитраже – это в частности и решение Стокгольмского арбитража, которое принесло Украине 5 млрд долларов, став крупнейшим в истории коммерческим арбитражем мира с требованиями сторон на 125 млрд долларов. Однако, как решение 2018 года, так и нынешний процесс кроме денежной компенсации демонстрирует нашу силу, как нации, которая умеет отстаивать свое", — отметил Витренко .

Он добавил, что "нет сомнения, что рано или поздно международные суды примут справедливое решение не только о возмещении материального ущерба, понесенного нашим государством из-за аннексии своего полуострова, но и о справедливом наказании для тех, кто силой отнял нашу землю. Надеюсь, что Путин предстанет перед трибуналом, возможно, даже здесь, в Гааге".

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