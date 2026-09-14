В связанных с Николаем Лагуном структурах прошли обыски — СМИ

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Дельта Банк — бывший второй по размеру активов частный банк Украины — обанкротился в 2013 году, еще до Революции достоинства. Национальный банк вывел учреждение с рынка в 2015 году, после чего продолжаются многочисленные судебные процессы по присвоению средств вкладчиков и неуплате налогов. После начала полномасштабного вторжения Лагун уехал в Австрию, а в 2024 году его объявили в международный розыск. В 2025 году против него ввели персональные санкции в связи с информацией о сотрудничестве с Россией.

По данным источника в правоохранительных органах, обыски касались лиц, которых считают номинальными руководителями связанных с Лагуном компаний, и включали арест счетов и изъятие документов. Обыски провели, в частности, в офисе лица, называемого медиа руководителем «бэк-офиса» Лагуна в Украине, а также в офисе адвокатского бюро, связанного с бывшим директором юридического департамента банка.

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Издание отмечает, что найденные материалы могут иметь значение и для другого дела — о хищении 250 млн грн, которое рассматривается судом с 2023 года и касается кредита, выданного в 2012–2013 годах, связанном с банком компании. Также упоминается судебный спор в Лондоне на сумму более 100 млн долларов с владельцами сети «Фокстрот», который Лагун проиграл в 2024 году, и отклоненная судом попытка объявить себя банкротом физическим лицом в Украине.

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Лагун также обжалует в судебном порядке указ президента о введении в отношении него санкций; очередное заседание по этому делу запланировано на 30 сентября.

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