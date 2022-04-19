В Тернопольской области заработало 26 предприятий, которые переехали из "горячих точек"

В Тернопольской области заработало 26 предприятий, которые переехали из "горячих точек"

Три предприятия переехали и устанавливают оборудование.

От начала войны Тернопольская область получила 141 заявку на релокацию предприятий из регионов, где идут активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По его словам, 26 представителей бизнеса уже приступили к работе. Это:

4 швейных;

5 машиностроительных;

3 металлообрабатывающих;

2 пищевых;

1 предприятия по производству другой неметаллической минеральной продукции;

1 полиграфия и ІТ-компания;

8 из других отраслей.

Кроме того, три предприятия завершили переезд и устанавливают оборудование, а 11 – в процессе переезда.

Напомним, премьер Денис Шмигаль сообщал, что при поддержке государства уже более 400 предприятий перевезены в регионы, где нет активных боевых действий. Более 200 уже работают. Шмигаль призвал украинцев поддерживать отечественный бизнес – особенно малых и средних предпринимателей, потому что так можно помочь перезапустить экономику.

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