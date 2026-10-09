В трех областях Украины изменятся цены на проезд в электричках: когда и какие тарифы

Электропоезд / © УНИАН

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С 12 октября три области Украины присоединятся к поэтапному переходу на шестизоновую систему оплаты в пригородных поездах. Так, стоимость билета будет рассчитываться в зависимости от зоны (от 30 до 150 грн), а не за каждый отдельный километр пути.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

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«Укрзализныця» продолжает внедрять шестизонную систему тарификации проезда в пригородных поездах. С 12 октября обновленные тарифы начнут действовать в Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях.

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Согласно новой системе цена билета будет зависеть от тарифной зоны, а не от количества преодоленных километров.

Поездка на расстояние до 50 км будет стоить 30 грн,

от 51 до 90 км — 55 грн,

от 91 до 130 км — 75 грн,

от 131 до 170 км — 95 грн,

от 171 до 250 км — 115 грн.

За маршруты протяженностью более 250 км придется заплатить 150 грн.

Как пояснили в компании, изменение подхода к формированию тарифов позволит сохранить привычные маршруты пригородного сообщения с остановками, а также направлять больше средств на ремонт и модернизацию подвижного состава.

Ранее новая тарифная система была введена в Киевской, Черниговской и Житомирской областях — с 15 сентября; в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях — с 22 сентября. С 29 сентября обновленные цены начали действовать также во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях.

Напомним, в середине сентября «Укрзализныця» информировала, что внедряет новую шестизонную систему тарифов на пригородные поезда, из-за чего стоимость билетов будет зависеть от фиксированной платы за километраж в пределах зоны, а не за каждый отдельный километр. Сообщалось, что изменения призваны уменьшить убытки из-за неуплаты льготников и подорожания ресурсов.

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