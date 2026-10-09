ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
495
Время на прочтение
2 мин

В трех областях Украины изменятся цены на проезд в электричках: когда и какие тарифы

Пассажирам придется платить по фиксированным расценкам от 30 до 150 грн за поездку.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Электропоезд

Электропоезд / © УНИАН

С 12 октября три области Украины присоединятся к поэтапному переходу на шестизоновую систему оплаты в пригородных поездах. Так, стоимость билета будет рассчитываться в зависимости от зоны (от 30 до 150 грн), а не за каждый отдельный километр пути.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«Укрзализныця» продолжает внедрять шестизонную систему тарификации проезда в пригородных поездах. С 12 октября обновленные тарифы начнут действовать в Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях.

Согласно новой системе цена билета будет зависеть от тарифной зоны, а не от количества преодоленных километров.

  • Поездка на расстояние до 50 км будет стоить 30 грн,

  • от 51 до 90 км — 55 грн,

  • от 91 до 130 км — 75 грн,

  • от 131 до 170 км — 95 грн,

  • от 171 до 250 км — 115 грн.

  • За маршруты протяженностью более 250 км придется заплатить 150 грн.

Как пояснили в компании, изменение подхода к формированию тарифов позволит сохранить привычные маршруты пригородного сообщения с остановками, а также направлять больше средств на ремонт и модернизацию подвижного состава.

Ранее новая тарифная система была введена в Киевской, Черниговской и Житомирской областях — с 15 сентября; в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях — с 22 сентября. С 29 сентября обновленные цены начали действовать также во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях.

Напомним, в середине сентября «Укрзализныця» информировала, что внедряет новую шестизонную систему тарифов на пригородные поезда, из-за чего стоимость билетов будет зависеть от фиксированной платы за километраж в пределах зоны, а не за каждый отдельный километр. Сообщалось, что изменения призваны уменьшить убытки из-за неуплаты льготников и подорожания ресурсов.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie