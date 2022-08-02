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В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном: Зеленский прокомментировал возобновление экспорта

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В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном: Зеленский прокомментировал возобновление экспорта

Фото: Министерство обороны Турции

В Стамбул пришло первое судно с украинской кукурузой.

Там его должны осмотреть российские и украинские чиновники, после чего судно отплывет в Ливан.

Об этом сообщили Министерство обороны Турции и президент Украины Владимир Зеленский.

В Турции подчеркнули, что судно проверит общая контрольная группа, в которую входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам рассказал, что сейчас важно возобновить украинский аграрный экспорт. Невозможность транспортировки украинского зерна Россия использовала как оружие, провоцировав продовольственный кризис в мире.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном… Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже много сказано о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю только одну деталь. Экспорт в этом году нужен, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Этот вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год... Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие... Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата", — сказал президент.

Напомним, в понедельник, 1 августа, из порта Одессы вышло первое судно, перевозящее украинское зерно. Это необходимо не только для того, чтобы остановить продовольственный кризис, но и чтобы украинцы имели рабочие места.

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