В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном: Зеленский прокомментировал возобновление экспорта

Там его должны осмотреть российские и украинские чиновники, после чего судно отплывет в Ливан.

Об этом сообщили Министерство обороны Турции и президент Украины Владимир Зеленский.

В Турции подчеркнули, что судно проверит общая контрольная группа, в которую входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

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Сьерра-Леоне-flagged Razoni является тема, которую inspected Wednesday by team, includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P — AFP News Agency (@AFP) Август 2, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам рассказал, что сейчас важно возобновить украинский аграрный экспорт. Невозможность транспортировки украинского зерна Россия использовала как оружие, провоцировав продовольственный кризис в мире.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном… Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже много сказано о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю только одну деталь. Экспорт в этом году нужен, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Этот вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год... Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие... Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата", — сказал президент.

Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

Напомним, в понедельник, 1 августа, из порта Одессы вышло первое судно, перевозящее украинское зерно. Это необходимо не только для того, чтобы остановить продовольственный кризис, но и чтобы украинцы имели рабочие места.

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