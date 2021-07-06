В убыточном 2020 году руководители "Нафтогаза" заработали более 600 млн грн

В убыточном 2020 году руководители "Нафтогаза" заработали более 600 млн грн

Прошлый год группа "Нафтогаз" закончил с убытком в 19 миллиардов гривен.

Несмотря на то, что 2020 год был убыточным для НАК "Нафтогаз Украины" члены правления государственной компании получили за свою работу сотни миллионов гривен. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Согласно упомянутому отчету, который оказался в распоряжении издания, в прошлом году тогдашний председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения. Львиную долю этой суммы (338,6 млн грн, то есть 9,3 млн долларов) составляет вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Собственно зарплата Коболева в должности составляла 6,3 млн грн в год.

Первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, кроме зарплаты в 7,4 млн грн, получил дополнительно 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз". Его общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Директор по трансформаций Отто Ватерландер, оклад которого составлял 8,8 млн грн, получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финансовый директор компании Петер ван Дрил (должностной оклад — 7,4 млн грн) в целом заработал 45,9 млн грн, а директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк (оклад — 5,6 млн грн) получил 93,8 млн грн общего вознаграждения.

Бывшие члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, которые занимали эти должности до 21 января 2020, за короткий период заработали 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

Кроме базовой части (зарплаты и больничных) вознаграждение членов правления НАК "Нафтогаз Украины" состоит из вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях и переменной части (годовая премия и другие выплаты). Суммарно руководители государственной компании получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Напомним, что ранее правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза". Причиной увольнения назвали убыточную работу государственной компании в прошлом году.

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