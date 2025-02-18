В Украине 19 февраля ввели отключение света: кому будут выключать электричество

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируют, только бизнес и промышленность.
В среду, 19 февраля, в Украине будут применяться отключения света для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.
Ранее в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.
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