В Украине 19 февраля ввели отключение света: кому будут выключать электричество

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируют, только бизнес и промышленность.

В среду, 19 февраля, в Украине будут применяться отключения света для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться:

06:00 – 09:00;

15:00 – 22:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.

Ранее в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.

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