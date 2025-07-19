В Украине аренда квартир выросла: в каком городе цены бьют рекорды

В Украине — высокий спрос на аренду квартир

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Аренда квартир в крупных городах Украины резко подорожала, заметнее всего — в Одессе, где цены на жилье поднялись почти вдвое.

Об этом пишет издание Oboz.ua со ссылкой на статистику аналитиков.

В частности, в Одессе аренда 1-комнатных квартир за последние 6 месяцев выросла на 38% и составляет в среднем 11 000 грн.

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Стоимость 2-комнатных квартир увеличилась на 58% — до 16 700 грн, а 3-комнатных — на 109%, до 31 400 грн.

В Киеве аренда 1-комнатного жилья подорожала на 14%, до 18 300 грн, а 2-комнатного — на 22%, до 28 000 грн. Цены на трехкомнатные квартиры выросли на 19%, до средних 47 200 грн.

Существенное повышение арендной платы также было зафиксировано в Днепре (1-комнатные +10%, до 11 000 грн), Запорожье (2-комнатные +17%, до 7 000 грн) и Львове (2-комнатные +11%, до 21 100 грн).

Напомним, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что уровень бедности в Украине с начала войны увеличился почти вдвое — до 37%. Это значительный показатель, спровоцированный войной.

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По данным Госстата, в июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.