В Украине арестованы активы российского олигарха Фридмана на сумму почти полмиллиарда гривен

В Украине арестованы активы российского олигарха Фридмана на сумму почти полмиллиарда гривен

Арест наложен на активы кипрских компаний, которые хранились на счетах в "Альфа-банке".

В Украине суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана, против которого из-за развязанной Кремлем войны введены санкции ЕС, Великобритании и Канады.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, не называя фамилию российского миллиардера.

“Наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн. грн. Это средства, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены РФ", – говорится в сообщении.

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По данным следствия, один из российских олигархов вместе с партнерами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и после начала войны РФ против Украины пытались легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд. грн. Для этого они организовали фиктивные сделки и финансовые операции. Часть средств удалось вывести из Украины, на остальные — был наложен арест.

Среди украинских банков только "Альфа-банк Украина" принадлежит к десятке крупнейших и имеет российских владельцев. Через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%) и Михаил Фридман (32,86%).

Досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, российский олигарх Михаил Фридман жалуется на то, что из- за санкций у него заморожены счета и он не может оплатить даже уборку.

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