В Украине АЗС повысили цены на горючее: как изменилась стоимость

Цены почти не изменились, за исключением отдельных подорожавших позиций.

В Украине в начале недели АЗС повысили цены на дизельное топливо и отдельные виды бензина из-за изменения рыночных условий и колебания стоимости нефти.

Об этом сообщает Минфин.

Цены на горючее в начале недели остались практически без изменений, за исключением дизельного топлива и бензина А-92. Дизель подорожал на 2 копейки до 55,22 грн/л, а бензин А-92 вырос на 1 копейку до 54,40 грн/л. Цены на бензин А-95 премиум (60,27 грн/л) и А-95 (56,96 грн/л) остались стабильными, а автогаз не изменился и стоит 37,15 грн/л.

Средние цены на горючее в Украине по состоянию на 28.01.2025

Бензин А-95 премиум: 60,27 грн/л (изменения: 0.00 грн, 0%)

60,27 грн/л (изменения: 0.00 грн, 0%) Бензин А-95 : 56,95 грн/л (изменения: -0.01 грн, -0.018%)

: 56,95 грн/л (изменения: -0.01 грн, -0.018%) Бензин А-92 : 54,42 грн/л (изменения: +0.02 грн, +0.037%)

: 54,42 грн/л (изменения: +0.02 грн, +0.037%) Дизельное топливо: 55,23 грн/л (изменения: +0.01 грн, +0.018%)

55,23 грн/л (изменения: +0.01 грн, +0.018%) Автомобильный газ: 37,15 грн/л (изменения: 0.00 грн, 0%)

Напомним, в сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на топливо.

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