В Украине банки снизят лимиты на переводы по карточкам

Банкомат / © Новости Херсона

Реклама

В Украине от 1 июня 2025 года банки снизят лимиты на денежные переводы. Это коснется всех пользователей, совершающих операции как через карты, так и по реквизитам IBAN.

Об этом говорится в меморандуме банков за декабрь 2025 года, пишет РБК-Украина .

Если с 1 февраля разрешенная сумма составляла 150 тысяч гривен в месяц, то с июня она составит 100 тысяч гривен. Изменения касаются клиентов с средним и низким уровнем риска. Для тех, кого банки относят к высокому уровню риска, лимит останется неизменным — 50 тысяч гривен.

Реклама

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел ограничения на исходные переводы с карты на карту (P2P) до 150 тысяч гривен в месяц. Это ограничение действовало до 1 апреля 2025 года. В декабре 2024 года крупнейшие банки страны подписали меморандум, фактически отменивший эти ограничения для клиентов с подтвержденными источниками доходов.

Согласно меморандуму, клиенты, имеющие официальные подтверждения доходов, не подпадают под лимиты на переводы. Если клиент планирует превысить лимиты, он обязан предоставить документы, подтверждающие его финансовую способность, такие как справки ОК5, ОК7, налоговые декларации или зарплатные ведомости. Также введены ограничения на количество счетов в валюте – не более трех счетов для тех, кто не может подтвердить источники своих доходов.

Сообщается, что меморандум об обеспечении прозрачности банковских платежных услуг имеет целью предотвратить злоупотребления и мошенничество на финансовом рынке.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам стали блокировать счета.

Реклама