В Украине безработных будут привлекать в "Армию восстановления": сколько будут платить и какой будет работа

В Украине безработных будут привлекать к общественно полезным работам. Речь идет об обустройстве оборонных сооружений или устранении последствий техногенных катастроф.

Об этом идет речь на сайте Министерства экономики Украины.

Министр экономики Украины Юлия Свиденко отметила, что из-за войны в Украине уровень безработицы может вырасти до 30%, а потому правительство предлагает создать "Армию восстановления Украины", к деятельности которой будут привлекать безработных. Люди смогут выполнять общественно полезные работы, которые носят оборонный характер. Будут платить за это минимальную зарплату – 6700 грн.

Безработные могут привлекаться к следующим видам работ:

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов; разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Такие общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. В Сумской области на такие работы трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области – 78 безработных.

Экономика Украины из-за войны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС ежемесячно в течение войны будет выделять Украине до 1,5 млрд евро для финансирования дефицита госбюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две ключевые финансовые потребности государства. Речь идет о необходимых 38 млрд дол. для покрытия дефицита госбюджета 2023: зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии. А также – верифицированные Всемирным банком 17 млрд долл., необходимые для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

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