В Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес: кто может получить помощь

В Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес: кто может получить помощь

На реализацию программы в проекте госбюджета в 2022 году предусмотрено около 100 млн. грн.

С начала 2022 года государство будет оказывать безработным членам малоимущих семей финансовую помощь на открытие собственного бизнеса.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

На реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено около 100 млн. грн. По словам Лазебной, программа поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий уже в первый год.

Условия программы

Государственная помощь на начало собственного бизнеса беспроцентна и будет составлять до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года — 97 500 грн ). Эти средства предоставляются в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

Возвращать средства государству не нужно, если:

уплаченные налоги превысили сумму пособия;

предприниматель трудоустроит в первый год работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению Центра занятости.

Кто может получить деньги

Средства получат украинцы, зарегистрированные как безработные и получающие соцпомощь малообеспеченным семьям.

Как принять участие

Чтобы получить финансовую помощь по созданию собственного бизнеса, малообеспеченным нужно обратиться с заявлением в Центр занятости по месту жительства. В Центр занятости необходимо подать:

справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости;

об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, бизнес план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники Центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации и организовывать бесплатное профессиональное обучение.

После рассмотрения бизнес-плана и положительного решения региональной комиссии участник программы должен:

в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо;

или юридическое лицо; заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с региональным Центром занятости и Центром занятости по месту жительства.

Для получения средств необходимо предоставить Центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования и материалов. Региональный центр занятости на основе этих документов оплачивает расходы.

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