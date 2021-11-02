В Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес: кто может получить помощь

На реализацию программы в проекте госбюджета в 2022 году предусмотрено около 100 млн. грн.
С начала 2022 года государство будет оказывать безработным членам малоимущих семей финансовую помощь на открытие собственного бизнеса.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
На реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено около 100 млн. грн. По словам Лазебной, программа поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий уже в первый год.
Условия программы
Государственная помощь на начало собственного бизнеса беспроцентна и будет составлять до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года — 97 500 грн ). Эти средства предоставляются в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.
Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.
Возвращать средства государству не нужно, если:
- уплаченные налоги превысили сумму пособия;
- предприниматель трудоустроит в первый год работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению Центра занятости.
Кто может получить деньги
Средства получат украинцы, зарегистрированные как безработные и получающие соцпомощь малообеспеченным семьям.
Как принять участие
Чтобы получить финансовую помощь по созданию собственного бизнеса, малообеспеченным нужно обратиться с заявлением в Центр занятости по месту жительства. В Центр занятости необходимо подать:
- справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости;
- бизнес план будущего дела.
Разработать бизнес-план помогут работники Центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации и организовывать бесплатное профессиональное обучение.
После рассмотрения бизнес-плана и положительного решения региональной комиссии участник программы должен:
- в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо;
- заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с региональным Центром занятости и Центром занятости по месту жительства.
Для получения средств необходимо предоставить Центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования и материалов. Региональный центр занятости на основе этих документов оплачивает расходы.
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