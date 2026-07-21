В Украине больше нет запасов горючего: будет ли дефицит и каких цен ожидать

В Украине закончились запасы топлива / © Associated Press

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В Украине закончились сформированные ранее запасы горючего, что вскоре скажется на его стоимости для конечных потребителей. Цены на горючее в Украине начнут расти.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

В Украине закончились запасы горючего: цены пойдут вверх

По его словам, ключевыми факторами такой ситуации стали регулярные обстрелы российскими военными украинских нефтебаз и автозаправочных станций, а также обострение военно-политического конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих угроз удерживать и накапливать значительные резервы топлива невозможно.

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«Почти три недели мы держались именно на дешевых запасах. Но этот запас исчерпан. Мы будем сейчас работать полностью с колес», — говорит Куюн.

К дополнительным затруднениям на рынке приводит ориентация европейских стран на собственные нужды, а также потенциальная угроза блокирования логистических путей через порты ЕС, с чем украинский бизнес уже сталкивался весной во время протестов в Польше и Румынии.

Поэтому импортерам придется переориентироваться на более сложные и отдаленные направления довоза ресурса.

В то же время специалист отмечает, что повторения острого кризиса 2022 года не ожидается, и физической нехватки бензина или дизеля не будет. Поставки топлива будут оставаться стабильными, но его логистика и покупка на новых условиях напрямую повлияют на цены на АЗС.

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«В условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период. Мы уверены, что топливо найдем, но вопрос цены. Нам нужно будет предложить гораздо больше, чем тем же полякам», — добавил Сергей Куюн.

В Украине за два месяца сгорело более 150 АЗС

Напомним, за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК, также постоянным ударам подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.

Впрочем, в отличие от РФ, где подобные атаки влекут за собой дефицит, очереди и перебои, в Украине рынок остается стабильным. Бывший глава Министерства инфраструктуры Андрей Пивоварский объяснил это наличием десятков поставщиков, гибкой логистики и диверсифицированных маршрутов импорта, благодаря чему потеря одного звена быстро компенсируется другими.

В то же время, такая модель влияет на динамику цен, из-за чего стоимость бензина хаотично меняется. По словам Пивоварского, цены зависят от мирового баланса спроса и предложения, загруженности НПЗ, сезонности, военных рисков и валютного курса.

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