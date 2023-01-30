В Украине будут по-новому продавать куриные яйца: как изменятся требования

Перед продажей их должны разделить на классы, вес.
В Украине появятся новые требования для продажи куриных яиц. Ожидается, что товар будут продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Сообщается, что у куриных яиц появится два класса: А и В. Яйца, которые попадут в класс А, должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.
Еще их разделят по весу:
- XL (очень крупные): яйца, вес которых составляет 73 г и больше
- L (большие): яйца, вес которых составляет 63 г и более, но меньше 73 г
- М (средние): яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г
- S (малые): яйца, вес которых составляет менее 53 г
В то же время яйца качества класса В – все, не соответствующие качеству класса А.
Ранее стало известно, что в Украине будут временно продавать импортные сигареты с маркировкой государств-членов ЕС.
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