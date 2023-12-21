В Украине будут риски финансирования бюджетных расходов в январе-феврале — министр Марченко

В январе-феврале 2024 года в Украине возникнут риски финансирования расходов государственного бюджета, поскольку помощь от западных партнеров недостаточна.

Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время обзора макроэкономических прогнозов на 2024 год от Центра экономических стратегий, передает "Интерфакс-Украина".

“К сожалению, в январе-феврале решений, принятых партнерами, недостаточно [для финансирования нужд бюджета], чтобы мы самостоятельно могли справиться. Поэтому у нас работает механизм плана Б", — сказал он.

По словам министра, в его ведомстве запланированы мероприятия, направленные на то, чтобы привлечь доступные внутренние ресурсы в ближайшее время, в частности, авансовую выплату дивидендов госкомпаний, а также увеличение объема заимствований на внутреннем рынке.

"Ситуация не критична, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс", — отметил глава Министерства финансов, добавив, что его ведомство тесно сотрудничает для решения этой задачи с Национальным банком.

Сергей Марченко подчеркнул, что наибольшая неопределенность связана с расходами на сектор безопасности и обороны.

“Мы не можем знать заранее, в какой момент там чего-то не хватит. Слишком много вопросов по эффективности использования средств именно по этому направлению", — подчеркнул министр.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Дефицит бюджета составляет 1 571,5 млрд гривен и должен покрываться за счет помощи, которую Украине оказывают западные партнеры.

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