В Украине цены на лук ползут вверх: стоимость овоща достигла нового рекорда

На украинских рынках и в магазинах сохраняется тенденция роста стоимости репчатого лука. Так, цены на овощ уже в пределах 42-47 гривен за килограмм – на 18% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В частности, рекордная стоимость лука обусловлена сокращением запасов овощей в местных хозяйствах, а также стабильно высоким спросом. Кроме того, не дает снизиться цене сокращения предложения на рынке. Ведь многие крупные хозяйства уже фактически завершили продажи репчатого лука.

Эксперты отмечают, что сейчас цена на лук в Украине в среднем уже в четыре раза выше, чем в первую неделю марта 2022-го. Все больше – нынешняя стоимость – является рекордным показателем за всю историю независимости.

Впрочем, участники рынка отмечают, что тенденция к удорожанию продукции сохранится и дальше. В свою очередь, цен на лук будет ускоряться в зависимости от того, как сокращаться запасы в хранилищах хозяйств.

Напомним, глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал несколько объективных причин, которые могут в 2023 году привести к удорожанию хлеба, овощей и фруктов. По его словам, в текущем году из-за оккупации части украинской территории может быть уменьшена посевная площадь земель, на которых традиционно выращивают зерно.

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