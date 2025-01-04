В Украине цены на один из овощей достигли исторического максимума

Стоимость чеснока в Украине достигла рекордных показателей, и дешевле он уже не будет.

Об этом пишет в EastFruit.

Отмечается, что у Украины нет достаточных запасов чеснока, а цены на этот продукт в Европе в 1,5 раза выше. С середины декабря 2024 года стоимость чеснока уверенно пересекла отметку в 200 гривен за килограмм.

"В гривнах — это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях", — подчеркнули аналитики.

К удорожанию чеснока привело несколько факторов. Во-первых, на него вырос спрос в европейских странах, связывающих с прибытием новых эмигрантов, дома у которых чеснок – важный ингредиент национальной кухни. Сейчас в Германии и Австрии его стоимость в среднем составляет около 6 евро, хотя можно найти и за заоблачные почти 20 евро.

Другой фактор – чеснока не хватает на всех, то есть предложение не отвечает спросу. Главным производителем этого продукта в ЕС является Испания.

"В этом году испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось последние три года. Это произошло из-за погодных условий, удорожания стоимости наемных работников и транспорта. Сейчас даже альтернативные поставщики (из Южной Америки) исчерпали свои запасы, что позволяет ценам расти до нового сезона", — отметил представитель нидерландской компании Denimpex Дэнни Дин.

Он сообщил, что европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока, поэтому теперь его завозят со штрафами 1200 евро за тонну. Это повышает цену, но люди все равно покупают.

Напомним, в Украине выросли цены на апельсины и мандарины.

Читайте также: