В Украине цены на овощи побили рекорд: какие причины подорожания

В этом году весной на украинских рынках и магазинах существенно подорожали овощи. Увеличение цен обусловлено не только сезонностью, но и энергетическим кризисом и оккупацией.

Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

По его словам, цены будут снижаться с появлением нового урожая. Именно сейчас Украина проходит пик цен на овощи.

"К цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, создаваемый страной-агрессоркой, помешал сохранению большой части урожая. Второй — много овощей, прежде всего лука и моркови, выращивалось в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю ", — подчеркнул представитель Минагрополитики.

Высоцкий подчеркнул, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Именно поэтому ожидается больший урожай.

Кроме того, Минагрополитики работает над стабилизацией цен. По словам Высоцкого, этим следует заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов.

Напомним, в канун Пасхи украинцы начнут активнее покупать мясо, что спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. Яйца в канун пасхальных праздников подорожают еще на 5–7%. Тенденция роста цен будет продолжаться, по меньшей мере, до конца пасхальных праздников.

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