В Украине цены на овощи побили рекорд: какие причины подорожания

Цены будут снижаться с появлением нового урожая.
В этом году весной на украинских рынках и магазинах существенно подорожали овощи. Увеличение цен обусловлено не только сезонностью, но и энергетическим кризисом и оккупацией.
Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
По его словам, цены будут снижаться с появлением нового урожая. Именно сейчас Украина проходит пик цен на овощи.
"К цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, создаваемый страной-агрессоркой, помешал сохранению большой части урожая. Второй — много овощей, прежде всего лука и моркови, выращивалось в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю ", — подчеркнул представитель Минагрополитики.
Высоцкий подчеркнул, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Именно поэтому ожидается больший урожай.
Кроме того, Минагрополитики работает над стабилизацией цен. По словам Высоцкого, этим следует заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов.
Напомним, в канун Пасхи украинцы начнут активнее покупать мясо, что спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. Яйца в канун пасхальных праздников подорожают еще на 5–7%. Тенденция роста цен будет продолжаться, по меньшей мере, до конца пасхальных праздников.
Читайте также:
- Цены на яйца: сколько будут стоить на Пасху и ожидать ли удешевления
- Цены на продукты к Пасхе "взлетят": что стоит закупить заранее
- Есть становится все дороже, но кое-чем уже можно сэкономить: что происходит с ценами на продовольствие