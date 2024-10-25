В Украине цены на популярный овощ побили семилетний рекорд: что известно

Оптовые цены на огурцы установлены в диапазоне 80-100 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В Украине стремительно дорожают тепличные огурцы. Цены рванули вверх из-за дефицита овоща, но спрос одновременно остается стабильным, что позволяет и дальше повышать цены.

Об этом сообщает EastFruit.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на огурцы установлены в диапазоне 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Нынешние цены на тепличные огурцы в Украине самые высокие, как минимум, за последние семь лет.

В связи с сложившейся ситуацией многие импортеры уже готовятся начать массовые закупки огурцов в Турции. Обычно импортные огурцы начинают поступать на внутренний рынок со второй половины октября, когда предложение местных фермеров резко падает.

Отмечается, что сейчас тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 29% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты не исключают, что оптовые цены будут повышать, пока на рынок не начнут массово поступать импортные огурцы.

Ранее ТСН.ua сообщал, что делать, чтобы огурцы росли как на дрожжах.

Правильные соленые огурцы: секрет приготовления и качества | Знаю – потребляю

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