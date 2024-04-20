В Украине часть долларов не примут в обменниках и банках: что делать с поврежденными купюрами

Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.
В Украине банки и обменники не принимают не принимают часть долларов для обмена. В то же время, такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.
Об этом рассказывают в НБУ.
В частности, не принимают в обмен такие купюры:
- порванные/резанные;
- обожженные/ветхие/гнилые;
- имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;
- имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
- имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).
- ранее были изъяты иностранным государством из обращения.
В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен.
"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", — отметили в НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины отменил незначительный износ банкнот иностранных валют. Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.
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