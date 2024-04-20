В Украине часть долларов не примут в обменниках и банках: что делать с поврежденными купюрами

Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.

В Украине банки и обменники не принимают не принимают часть долларов для обмена. В то же время, такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

Об этом рассказывают в НБУ.

В частности, не принимают в обмен такие купюры:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

ранее были изъяты иностранным государством из обращения.

В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен.

"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", — отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины отменил незначительный износ банкнот иностранных валют. Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.

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