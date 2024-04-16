В Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты: что для этого нужно

Украина продолжает выплачивать пособие ВПЛ.
В Украине продлили программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий еще на 3 месяца.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Помощь могут получить пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Для этого они должны отвечать следующим требованиям:
- получают пенсию в размере менее 3250 грн
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам
- которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от ВПП ООН на сумму, равную разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас.
Соответствующая программа поддержки пенсионеров действует в Украине с августа 2023 года.
Украина продолжит выплачивать финансовую помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), несмотря на отсутствие финансовой помощи от стран Запада.
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