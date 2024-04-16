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В Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты: что для этого нужно

В Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты: что для этого нужно

Пенсия в Украине

Украина продолжает выплачивать пособие ВПЛ.

В Украине продлили программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий еще на 3 месяца.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Помощь могут получить пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Для этого они должны отвечать следующим требованиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 грн
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам
  • которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от ВПП ООН на сумму, равную разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас.

Соответствующая программа поддержки пенсионеров действует в Украине с августа 2023 года.

Украина продолжит выплачивать финансовую помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), несмотря на отсутствие финансовой помощи от стран Запада.

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