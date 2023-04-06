В Украине часть пенсионеров получат по 16 000 грн: прием заявок приостановлен

О продлении проекта будет сообщено на информационных ресурсах Минветеранов.

В Украине 4 апреля завершился второй этап проекта по финансовой поддержке пенсионеров-ветеранов, у которых есть инвалидность I-II группы. Такие лица получат выплаты по 16 тыс. грн. от Красного Креста Украины.

Об этом сообщили в Минветеранов.

Там отметили, что получили 15 тыс. заявлений на выплату денежной помощи.

"Заявители, которые пройдут верификацию, получат одним платежом средства на указанный банковский счет в размере 4000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев вне зависимости от получения ими других видов помощи", — пояснили в министерстве.



В то же время там предупредили, что в дальнейшем возможность подачи заявлений в электронной форме временно прекращается, чтобы завершить процесс выплаты денег на банковские карты заявителям и усовершенствовать технические процессы. В Минветеранов объяснили, что выстраивают простой, доступный и прозрачный сервис.



О продлении проекта будет сообщено на информационных ресурсах ведомства.

Напомним, совместный проект Минветеранов и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны стартовал 16 февраля 2023 года. Чтобы получить 16 тыс. грн помощи, нужно было подать заявление и отмечалось обязательное наличие электронной подписи.

Рост пенсий и тарифы на свет и воду: чего ждать украинцам в апреле

Читайте также: