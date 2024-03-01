В Украине части переселенцев отменили выплаты: кого коснутся изменения с 1 марта

В Украине с 1 марта 2024 года часть переселенцев (ВПЛ) потеряет право на выплаты от государства. Так, денежную помощь будут предоставлять только определенным категориям внутренне перемещенных лиц.

В конце января 2024 года Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление.

Об этом пишет "Радио Свобода".

До июля 2023 года помощь ВПЛ назначали бессрочно и выплачивали даже тем, кто уехал жить за границу или вернулся в свои дома на временно оккупированных территориях.

Затем правительство начало менять правила оказания помощи переселенцам. Оно определило, что денежную поддержку будут получать только те, кто будет отвечать определенным критериям имущественного положения и обратился за помощью после 1 августа 2023 года. То есть переселенцы "первой волны" и выехавшие во время полномасштабного вторжения, но до августа 2023-го, теперь средства на проживание не будут получать — за исключением наиболее уязвимых категорий граждан.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться", — пояснила вице-премьер и министерша вопросов реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.

По данным Министерства социальной политики, сейчас помощь из бюджета получают 2,6 миллиона переселенцев (из 5 миллионов людей, которые вообще имеют этот статус). Из них трудоспособного возраста – почти 1,3 миллиона человек. Однако только около 40% из них сейчас работают.

С 1 марта 2024 года пособие на будет автоматически назначено на шесть месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев – не имеющим возможности работать:

пенсионерам, у которых по состоянию на 01.01.2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер выплат остается без изменений: по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и по 2 тысячи – всем остальным.

Кто из ВПЛ, обратившихся за помощью с августа 2023 года, получит выплату:

У людей этой группы будут проверять имущественное и социальное положение: помощь получат не все, а те, кто подойдет под новые критерии. Им нужно подать заявление о назначении выплат в ЦНАП или в управление соцзащиты. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие один из этих статусов:

семьи ВПЛ, которые переместились (или повторно переместились) с 1 января 2022 года и имеют доход ниже 9444 гривен на одного человека;

семьи с детьми младше 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн или смешанном;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);

малолетние дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

В министерстве социальной политики отмечают: все трудоспособные члены семьи, кроме присматривающего за детьми или немощными, должны либо работать, либо в течение месяца со дня назначения помощи стать на учет в службе занятости. Если этого не сделать, помощь будет прекращена всей семье.

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Кто из переселенцев останется без финансовой помощи

При подаче документов на выплаты государственные органы будут проверять имущественное положение переселенцев. И в помощи будет отказано тем семьям, в которых в течение трех месяцев перед обращением хотя бы кто-то совершил определенные действия или отвечает следующим критериям:

приобрел автомобиль младше пятилетнего возраста;

единовременно оплатил работы или услуги на сумму более 100 тысяч гривен;

приобрел недвижимость, земельный участок, товары долгосрочного потребления, иностранную валюту или банковские металлы, ценные бумаги – на сумму свыше 100 тысяч гривен;

имеет на депозитном счете средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеет в собственности пригодное к проживанию жилье площадью не менее 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территории, где не ведутся боевые действия и не временно оккупированной;

приобрел жилье за счет денежной компенсации из государственного или местного бюджета;

после переезда находится на полном государственном содержании или в местах лишения свободы.

Также помощь не назначат тем, кто на момент обращения находился за границей более 30 дней подряд или 60 дней совокупно в течение шести месяцев, кроме служебных командировок, оздоровления и лечения. А также – осужденным за коллаборационизм или объявленным в розыск.

Не будут получать после 1 марта помощь и вернувшиеся в свое жилье, которое находится на временно оккупированной территории.

Напомним, в Украине будут по-новому предоставлять субсидии – что изменилось.

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