В Украине четвертую неделю подряд дорожают популярные овощи

Огурцы / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Прохладная погода, установившаяся на большей части территории Украины, спровоцировала существенное сокращение объемов предложения огурцов на рынке и, как следствие, дальнейший стремительный рост цен в данном сегменте.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также поддерживает цены отсутствие конкуренции со стороны импорта и очень высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.

Реклама

По данным ежедневного мониторинга проекта, на этой неделе выборки огурца в местных теплицах снизились примерно в пять раз по сравнению с прошлой неделей. И на сегодняшний день производители ведут реализацию этой продукции в основном мелким оптом из-за дефицита овощей на рынке. В среднем за неделю цены на эту продукцию выросли на 66%, и сегодня она поступает в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Такая ситуация на украинском рынке огурца, по мнению экспертов, может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции с внешнего рынка на следующей неделе. В этом случае цена на огурец из местных тепличных комбинатов может приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции.

Следует отметить, что на сегодняшний день стоимость в этом сегменте на внутреннем рынке уже в среднем на 27% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что цены на кофе достигли нового исторического максимума.