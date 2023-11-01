В Украине дефицит кадров: бизнес ухудшил деловые ожидания

Украинский бизнес в октябре ухудшил индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Об этом сообщает Нацбанк Украины со ссылкой на результаты ежемесячного опроса предприятий.

"В октябре бизнес сдержанно оценил результаты текущей деятельности своих предприятий. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 49.6 (в сентябре – 50.1)", – говорится в заявлении НБУ.

Экономическую активность предприятий сдерживают:

значительные риски безопасности,

разрушения производственных мощностей отдельных предприятий,

логистические ограничения экспортеров,

сужение инвестиционного спроса,

возобновление роста цен на горючее,

значительный дефицит квалифицированных кадров.

Например, предприятия из строительной сферы в октябре ожидают ухудшения результатов своей деятельности. На это влияют следующие отрицательные факторы:

нехватка квалифицированных кадров,

ожидания по уменьшению объема строительства,

пессимистические оценки относительно доступности подрядчиков,

ожидания дальнейшего сокращения общей численности работников.

Предприятия промышленности тоже не ожидают изменения результатов своей деятельности. Среди негативных факторов – усиление ожиданий сокращения общей численности работников.

Самые оптимистичные среди других секторов экономики предприятия торговли. Свою деловую активность они оценивают положительно благодаря постоянному внутреннему спросу в условиях стабильной работы энергосистемы и достаточного предложения товаров. Среди негативных факторов – пессимистические ожидания по поводу общей численности работников.

Отрицательно оценили результаты своей деятельности предприятия сферы услуг. Среди отрицательных факторов:

негативные ожидания по объему новых заказов,

пессимизм по поводу общей численности работников.

Отметим: НБУ провел ежемесячный опрос с 5 по 24 октября 2023 года среди 505 предприятий.

К слову, по данным НБУ, украинцы значительно уменьшили денежные переводы из-за границы. Так, частные переводы за январь-август 2023 года упали на 700 млн дол. или на 8%.

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