В Украине дешевеет популярный салатный овощ

На этой неделе зафиксировано очередное снижение цен на украинском рынке тепличных помидоров

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Благоприятная погода в большинстве регионов позволила возобновить активный сбор урожая как в теплицах, так и на открытых полях. В то же время объемы предложения растут, что лишь усиливает давление на рынок — особенно с учетом того, что спрос, по словам фермеров, остается вялым.

На сегодня стоимость качественных помидоров колеблется в пределах 40-55 грн за килограмм, что на 12% меньше, чем в конце прошлой недели.

Проблемы со сбытом продукции из открытого грунта производители и оптовые продавцы связывают с ослабленным качеством овощей — жара и засуха сильно ударили по растениям. Из-за этого на плодах появляются ожоги и трещины, что негативно влияет на внешний вид и товарность помидоров.

В то же время, несмотря на актуальное снижение стоимости, тепличные помидоры до сих пор остаются значительно дороже, чем в прошлом году: цена выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Причину такого скачка производители видят в сокращении объемов выращивания в стране.

Напомним, в начале этой недели в Украине подорожали тепличные огурцы: комбинаты предлагают их по 30-50 грн/кг. Это в среднем на 16% выше, чем на предыдущей неделе.

Заметим, по данным Нацбанка, цены на продукты в Украине стремительно растут и уже приближаются к уровню Евросоюза. В ряде категорий продуктов стоимость в Украине уже превысила цены в таких странах, как Румыния, Словакия и Турция. В частности, сливочное масло на украинских полках на 20-25% дороже, чем в Польше.