В Украине дешевеют овощи из оливье-набора: как изменились цены

В Украине зафиксирована очередная волна снижения цен на базовые овощи, в частности картофель и лук. Однако сезонные томаты, перец и некоторая зелень продолжают стремительно дорожать.

Об этом свидетельствует информация от East Fruit.

В Украине наблюдается новая волна снижения отпускных цен на репчатый лук, который и без того остается доступным. Уже третью неделю подряд дешевеют также столовая свекла и картофель. В то же время морковь, наоборот, несколько прибавила в цене.

Повышенный спрос способствовал подорожанию помидоров и сладкого перца, тогда как огурцы начали дешеветь из-за роста предложения. Вторую неделю подряд дорожает цветная капуста, а также выросли цены на пекинскую и краснокочанную. Среди зелени наблюдается разнонаправленная динамика: петрушка подешевела, укроп — подорожал, а цены на зеленый лук стали более нестабильными.

Во фруктовом сегменте ситуация в целом стабильная: большинство позиций удерживают уровень предыдущей недели. Исключением стала лишь садовая клубника, которая продолжает дорожать.

Цены на овощи в Украине — изменения за неделю

В этой категории фиксируется смешанная тенденция: основные корнеплоды дешевеют, тогда как сезонные овощи дорожают.

Картофель подешевел с 6 — 12 грн до 5 — 11 грн за килограмм.

Морковь наоборот выросла в цене: нижняя граница поднялась до 8 — 13 грн.

Свекла и репчатый лук снизились в цене в среднем примерно на 1 грн.

Капуста белокочанная осталась стабильной (8 — 10 грн), тогда как пекинская (25 — 35 грн), краснокочанная (20 — 25 грн) и цветная (170 — 185 грн) подорожали.

Помидоры выросли до 160 — 170 грн за кг, а сладкий перец — до 250 — 270 грн (ранее 200 — 260 грн).

Огурцы несколько подешевели: верхняя граница упала, и диапазон сократился до 140 — 220 грн.

Фрукты и ягоды

Этот сегмент остается самым стабильным — большинство цен не претерпели изменений.

Без существенных колебаний остались: яблоки (25 — 45 грн), груши и апельсины (55 — 120 грн), лимоны (110 — 130 грн), бананы (70 — 75 грн), киви (110 — 120 грн), авокадо (80 — 130 грн).

Земляника садовая подорожала и сейчас стоит 190 — 210 грн за кг.

Зелень и салаты

Именно здесь зафиксированы наибольшие колебания цен.

Укроп подорожал и удерживается на уровне 525 — 535 грн.

Петрушка существенно подешевела — до 390 — 410 грн (было 490 — 510 грн).

Зеленый лук демонстрирует более широкий ценовой диапазон — 200 — 280 грн.

Салат также подорожал: минимальная цена выросла со 160 до 180 грн.

К слову, война с Ираном и обострение в Персидском заливе спровоцировали скачок мировых цен на топливо и удобрения, что непосредственно ударило по украинским супермаркетам. Нынешняя посевная стоит аграриям вдвое дороже: только расходы на дизель выросли с 4 до 8 тыс. грн на гектар, а минудобрения прибавили в цене около 30%. Ситуацию осложняют последствия снежной зимы, из-за которых приходится пересевать вымерзший рапс и горох, а также острый дефицит кадров из-за мобилизации.

Кроме зерновых, под угрозой подорожания оказались овощи из теплиц, мясо и молочка, поскольку фермы и птицефабрики ежедневно используют дорогое электричество и генераторы. Дополнительным фактором давления на цены является нестабильный курс валют. Конечные ценники на урожай 2026 года будут зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке и объемов западной финансовой помощи.