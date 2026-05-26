В Украине действует новая мошенническая схема с пенсиями: как не потерять деньги

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупредили о масштабной схеме мошенничества. Злоумышленники массово распространяют ложь о новых «надбавках к пенсии" от 3200 до 5300 грн. Цель аферистов — похитить персональные данные и деньги со счетов украинцев через фишинговые ссылки.

Об этом говорится в заявлении на сайте киберполиции.

Украинцев предупредили об активном распространении в соцсетях и мессенджерах фейковых сообщений о якобы новых выплатах и «надбавках» к пенсиям. Мошенники используют название, символику и визуальное оформление Пенсионного фонда, чтобы ввести людей в заблуждение и заставить их переходить по фишинговым ссылкам.

Мошеннические схемы с пенсиями

В последнее время, в частности, распространялась информация о «новой помощи» для пенсионеров в размере от 3200 до 5300 грн, которая якобы зависит от региона проживания и трудового стажа. Для получения средств пользователям предлагали нажать кнопку и «подтвердить область проживания». Также в сообщениях применяли манипулятивные формулировки об «ограниченном сроке» получения выплат.

Кроме того, мошенники могут использовать еще одну схему — под предлогом обязательной идентификации пенсионеров присылать фишинговые ссылки якобы для срочного подтверждения личности для «сохранения пенсии».

В Пенсионном фонде официально отметили, что подобная информация не соответствует действительности.

В таких схемах злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, чтобы люди не успели проверить информацию и под влиянием эмоций перешли по ссылке или ввели свои персональные данные.

«Подчеркиваем, что подобные публикации имеют признаки фишинга и могут использоваться для похищения персональных данных, банковской информации или доступа к аккаунтам граждан», — отметили в киберполиции.

Там добавили, что мошенники регулярно спекулируют на темах социальных выплат, пенсионных изменений и государственной помощи. Главная цель таких схем — заставить человека перейти на поддельный сайт, ввести конфиденциальную информацию или авторизоваться на фейковом ресурсе.

Как не стать жертвой мошенников и не потерять деньги?

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители советуют:

проверять информацию исключительно на официальных ресурсах государственных учреждений;

не переходить по ссылкам из сомнительных Telegram-каналов или сообщений;

не вводить персональные или банковские данные на неизвестных сайтах;

обращать внимание на эмоциональное давление в сообщениях, особенно если речь идет об ограниченном времени или «срочных выплатах».

В случае выявления подозрительных сообщений или мошеннических ресурсов гражданам рекомендуют обращаться в киберполицию.

К слову, ранее киберполиция и блогер Юлия Кугаенко предупредили украинцев о волне мошенничества, при которой аферисты звонят под видом работников банка. Их цель — выманить данные карт или доступ к онлайн-банкингу, чтобы похитить деньги. Правоохранители призвали никому не сообщать конфиденциальную информацию, а в случае подозрительных звонков или сообщений самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки своего банка.

