В Украине для военных с 1 февраля изменится порядок выплат 30 тысяч гривен

Для воюющих на переднем крае будут сохранены боевые выплаты в 100 тыс. грн.
В Украине с 1 февраля отменят дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн для военнослужащих, находящихся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны. В то же время военным обещают поднять зарплату.
Об этом говорится в совместном заявлении Сил безопасности и обороны Украины, опубликованном на сайте Минобороны.
Там пояснили, что теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
"Отмечаем, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются", — указывается в заявлении.
Изменения выплат 30 тыс. грн коснутся исключительно:
- военных и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины,
- срочников и курсантов военных ВУЗов,
- офицеров управлений и штабов,
- а также некоторых других категорий.
В то же время в заявлении сообщается, что военнослужащим увеличат размер месячной зарплаты так, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ составлял не менее 20 100 грн; для членов рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции – на уровне не менее 17 тыс. грн.
Решение об изменениях в выплатах 30 тыс. грн в Силах безопасности и обороны объяснили необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установить справедливую финансовую награду для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.
"Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не берут непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен", — говорится в заявлении.
Напомним, что раненые военные могут получить единоразовую денежную помощь. От чего зависит его размер, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- Военная служба в Украине: кто имеет право на вознаграждение 100 тысяч гривен
- Какую денежную помощь от государства могут получить те, кто был или до сих пор находится в плену: детали
- Как изменятся правила по жилищным субсидиям с завтрашнего дня: как нужно будет вносить средства