В Украине для военных с 1 февраля изменится порядок выплат 30 тысяч гривен

Для воюющих на переднем крае будут сохранены боевые выплаты в 100 тыс. грн.

В Украине с 1 февраля отменят дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн для военнослужащих, находящихся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны. В то же время военным обещают поднять зарплату.

Об этом говорится в совместном заявлении Сил безопасности и обороны Украины, опубликованном на сайте Минобороны.

Там пояснили, что теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

"Отмечаем, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются", — указывается в заявлении.

Изменения выплат 30 тыс. грн коснутся исключительно:

военных и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины,

срочников и курсантов военных ВУЗов,

офицеров управлений и штабов,

а также некоторых других категорий.

В то же время в заявлении сообщается, что военнослужащим увеличат размер месячной зарплаты так, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ составлял не менее 20 100 грн; для членов рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции – на уровне не менее 17 тыс. грн.

Решение об изменениях в выплатах 30 тыс. грн в Силах безопасности и обороны объяснили необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установить справедливую финансовую награду для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

"Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не берут непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен", — говорится в заявлении.

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