В Украине до конца года подорожает молочная продукция: существенно ли изменятся цены

Причиной является то, что в настоящее время половина ингредиентов для изготовления молочной продукции импортные.

В Украине до конца года ожидается рост цен на молочную продукцию примерно на 10%.

Об этом в эфире телемарафона сообщила генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

Так, по ее словам, около половины ингредиентов, которые используются при производстве молочной продукции на сегодняшний день, импортные, начиная от упаковки и заканчивая фруктовыми наполнителями или заквасками. Именно поэтому, объясняет эксперт, мы уже наблюдали рост стоимости молочной продукции на полках на 20-25%.

"Должны констатировать, что в ближайшее время, до конца года, мы еще будем видеть рост цен ориентировочно на 10%. Мы надеемся, что выше роста не будет", — сказала Лавренюк и добавила, что если гривна будет продолжать проседать, то ценники могут еще дополнительно возрасти. Однако, по ее словам, пока таких предпосылок нет.

Напомним, ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в августе. Отмечается, что на украинских рынках и в магазинах больше всего прибавили в цене яйца, сахар, сало и мясо. В то же время свекла, картофель и морковь наоборот подешевели.

Читайте также: