В Украине до конца войны отменены аукционы в Prozorro: какая причина

Вместе с тем, была отменена локализация при закупках на нужды ВСУ.

Кабмин своим постановлением упразднил аукционы в системе Prozorro до конца действия военного положения. Причина – отсутствие доступа к системе всех участников торгов из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на правительственное постановление №1495 от 30 декабря.

Так, аукционы в Prozorro не будут проводиться на период действия военного положения и в течение еще 90 дней с момента его прекращения.

Также читайте В каком регионе Украины самая дорогая стоимость земли: в Минагрополитики ответили

"Как ответ на блекауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выиграет тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения", – цитирует пресс-служба вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.

Она объяснила, что в условиях отключения света не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе. А торги на аукционе – ключевой принцип публичных закупок. В то же время Свириденко заверила, что аукционы будут возвращены, как только "ситуация стабилизируется".

Добавим, что постановлением №1495 была отменена и локализация при закупках на нужды ВСУ. Это означает, что пикапы, грузовики, "скорые" и т.д. можно покупать на нужды армии без требований локализации.

Сообщается, что Минэкономики проанализирует последствия отмены аукционов на разные категории закупок. По результатам анализа могут быть введены постоянные изменения в процесс публичных закупок. В частности, речь идет об обязательности аукционов для сложных предметов закупки, например строительства.

"По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в разных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы как опциональный инструмент торгов для всех закупок", – рассказала Свириденко.

Напомним, 1 января украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что экономика государства адаптировалась к условиям военного времени и по каждому направлению достигнуты конкретные результаты, которые должны приблизить победу.

Добавим, Минэкономики предусматривает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в госбюджет.

Будет ли новая волна увольнений и что будет с экономикой страны в 2023 – Павел Кухта

Читайте также: