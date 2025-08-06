В Украине дорого принимают металлолом: сколько можно заработать в августе

Лом металлов / © Pixabay

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Украинцы могут выгодно сдать металлолом, продавая сталь, чугун и железо. Наличие примесей, ржавчины, краски, органических остатков (земля, ил) значительно снижает стоимость металлолома. Чем чище металл, тем выше его цена.

Пункты приемки обычно покупают цельные изделия, как пружины, провода, фурнитуру, инженерные детали, трубки или сантехнику. Но и не отказываются от бронзовой стружки.

Точную информацию о цене металлолома за 1 килограмм можно получить непосредственно у его приемников в регионе. Они регулярно обновляют свои прайс-листы.

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Минимальная цена металлолома в Украине за 1 кг в августе:

Черный металлолом — от 4,5 грн/кг

Оцинкованная сталь — от 2 грн/кг

Нержавеющая сталь — от 34 грн/кг

Алюминий — от 34 грн/кг

Медь — от 251 грн/кг

Латунь — от 170 грн/кг

Цинк — от 55 грн/кг

По состоянию на 1 августа средние цены на лом бронзы (килограмм) в разных областях Украины таковы:

Киевская область — от 160 до 190 грн

Винницкая область — от 160 до 200 грн

Днепропетровская область — от 185 до 210 грн

Запорожская область — от 170 до 216 грн

Николаевская область — от 200 до 215 грн

Одесская область — от 175 до 205 грн

Сумская область — от 160 до 190 грн

Харьковская область — от 180 до 200 грн

Ранее сообщалось, что на украинском рынке наблюдается стратегический дефицит металлолома. Больше об этом читайте в новости.