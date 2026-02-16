В Украине дорожает борщевой набор: как изменились цены на овощи

Борщ / © Фото из открытых источников

На украинском плодоовощном рынке в середине февраля 2026 года зафиксированы новые ценовые колебания. Анализ торговых площадок показывает, что стоимость основных ингредиентов "борщевого набора" начала меняться, причем большинство позиций демонстрирует тенденцию к подорожанию.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

Морковь и капуста: главные изменения в «наборе»

Основным фактором беспокойства для потребителей стало сокращение предложения моркови. Из-за уменьшения количества объявлений от продавцов этот корнеплод начал активно прибавлять в цене. Это делает морковь наиболее нестабильной позицией в овощной корзине на текущей неделе.

Относительно других компонентов ситуация следующая:

Белокочанная капуста остается лидером по объемам реализации. Несмотря на то, что предложение этого овоща постоянно растет, он удерживает высокие позиции в рейтингах продаж, что не дает ценам существенно снизиться.

Столовая свекла стала единственным исключением: благодаря избытку товара на рынке, цены на него несколько упали, что немного сдерживает общую стоимость «борщевой корзины».

Лук и картофель активно предлагаются фермерами, однако появление первого молодого картофеля из Египта создает дополнительное давление на ценовую политику в этом сегменте.

Тепличные овощи и импорт тепличных овощей

Существенное влияние на рынок оказывает и тепличный сектор. В Украине начали дорожать огурцы, поскольку на рынок вышла продукция нового оборота из местных комбинатов. Традиционно отечественные тепличные овощи дороже импортных, что подняло верхнюю границу цен.

Также зафиксирован рост стоимости чеснока, тогда как цены на зеленый лук, наоборот, продемонстрировали снижение.

По данным 7-й недели 2026 года, на рынке овощей наблюдаются следующие изменения. Морковь подорожала из-за сокращения количества продавцов и запасов. Аналогичная тенденция наблюдается у огурцов, где рост цен связан с началом сбора урожая в украинских теплицах. Чеснок также подорожал из-за ограниченного количества предложений на рынке.

Зато свекла и зеленый лук подешевели: свекла из-за высокого уровня предложения на торговых площадках, а зеленый лук — из-за увеличения объемов производства. Капуста осталась стабильно дорогой, поскольку большое предложение компенсируется активным спросом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине фиксируют рост ценна овощи и фрукты, в частности огурцы, капусту, перец и яблоки.