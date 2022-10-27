В Украине дорожают мясо и сало: как изменились цены и что влияет на стоимость

За 2022 год мясо подорожало от 10 до 33%.

По данным Госстата, цены на свинину в 2022 году с января по октябрь выросли на 33% и составили в сентябре 164,30 грн в среднем. На сало цены выросли на 55% за аналогичный период времени и составляют 149,7 грн.

Как прогнозирует аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, цены на мясо и дальше, скорее всего, будут расти.

По его словам, стоимость будет зависеть от стоимости энергоресурсов, кормов, витаминов, объема импортных поставок, инфляции и индекса потребительских цен

Основными причинами подорожания мяса в Украине являются:

Стремительное сокращение поголовья. Из-за боевых действий и за счет оккупированных территорий поголовье свиней за 9 месяцев сократилось примерно на 10% в Украине. Параллельно с этим общая убойная масса животных за 9 месяцев по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 11,8%.

Подорожание логистики и топлива для транспортировки.

Рост стоимости кормов.

Следует отметить, что по данным Госстата, цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала – на 33%, а птица – на 16%.

Напомним, что по прогнозам экспертов, в украинских магазинах и на рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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