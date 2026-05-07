В Украине дорожает популярный овощ: запасы почти исчерпаны

В Украине наблюдается тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь, запасы которой в хранилищах местных хозяйств практически исчерпаны.

Об этом пишут аналитики прокта EastFruit.

Поскольку спрос на морковь остается относительно стабильным, фермеры, которые еще имеют определенные объемы корнеплодов, получили возможность повысить отпускные цены.

Сейчас морковь в Украине продается в пределах 9-16 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На фоне сезонного сокращения запасов моркови в хозяйствах это привело к дефициту качественной продукции на рынке.

В то же время эксперты зафиксировали рост торговой активности на фоне сокращения запасов моркови. Это традиционно происходит в конце весны почти каждый год.

В прошлом году на украинском рынке моркови наблюдалась подобная ситуация, однако цены на качественную продукцию были в среднем в 3,2 раза выше, чем сейчас.

Напомним, апрель 2026 года принес новые ценовые вызовы для украинцев: продукты питания и транспортные услуги существенно прибавили в стоимости. Уровень потребительских цен вырос на 1,4% по сравнению с мартом. В годовом измерении — относительно апреля 2025 года — инфляция составила 8,6%.

