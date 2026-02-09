ТСН в социальных сетях

В Украине дорожают овощи и фрукты: причины и прогноз цен

В Украине фиксируют рост цен на овощи и фрукты, в частности, огурцы, капусту, перец и яблоки. Эксперты объясняют причины подорожания и рассказывают, как будут изменяться цены в ближайшее время.

Фрукты

Фрукты / © iStock

На полках украинских магазинов в последнее время выросли цены на ряд продуктов, в том числе овощи и фрукты.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала EastFruit.

Рост цен на овощи

На прошлой неделе украинцы заметили подорожание огурцов – их цена выросла со 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Также подорожала пекинская капуста – 25–30 грн/кг против предыдущих 22–25 грн/кг. Цена на брокколи изменилась со 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг.

Динамика цен на товары в Украине. / © east-fruit.com

Динамика цен на товары в Украине. / © east-fruit.com

Сладкий перец подорожал со 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а острый перец – со 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.

Среди борщового набора овощей существенно выросла цена на свеклу — до 7–10 грн/кг (ранее 7–9 грн/кг), а зеленый лук подорожал до 340–360 грн/кг, тогда как раньше стоил около 250–350 грн/кг.

Удорожание фруктов

Среди фруктов больше выросли цены на яблоки — 30–45 грн/кг против предыдущих 15–35 грн/кг. В то же время виноград подешевел и теперь стоит 60–170 грн/кг (ранее 140–180 грн/кг).

Причины роста цен

Эксперты объясняют удорожание овощей высоким спросом и ограниченным предложением. Ранее рост цен на тепличные огурцы уже фиксировался из-за дефицита местной продукции.

Большую часть рынка тепличных овощей формируют импортные огурцы из Турции — традиционного поставщика овощей для Украины в зимний период. Лишь некоторые украинские тепличные комбинаты продолжают реализацию своей продукции на внутреннем рынке.

Напомним, в Украине в очередной раз подорожали тепличные огурцы. За последнюю неделю этот популярный тепличный овощ прибавил в цене в среднем 12% из-за активизации спроса на фоне ограниченного предложения. Пока оптовые цены на эту продукцию уже достигли диапазона 135–165 гривен за килограмм, что существенно бьет по кошелькам потребителей.

