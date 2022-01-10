В Украине два банка начинают выдавать физические карточки "еПоддержка": как получить

В Украине два банка начинают выдавать физические карточки "еПоддержка": как получить

В monobank оформить пластиковую карту граждане смогут уже с 11 января, а в "Альфа-Банке" — от 10 января.

В Украине уже два банка на этой неделе приступают к выдаче физических карт "еПоддержка".

Об этом сообщают пресс-служба "Альфа-Банка" и соучредитель проекта monobank Олег Гороховский в своем Telegram.

В monobank (Универсал банк) говорят, что оформить пластиковую карту граждане смогут уже со вторника, 11 января. Услуга будет доступна всем, кто уже оформил цифровую карту "еПоддержка". Для этого нужно в последней версии программы зайти в меню своей карты "еПоддержка", выдвинуть карту свайпом влево и выбрать пункт "Выпустить пластиковую карту".

Услуга бесплатная, необходимо оплатить только тариф за доставку карты "Новой Почтой", которая составляет около 50 грн.

Оформить физическую карту в "Альфа-Банке" можно с 10 января. Сообщается, что ее будут выдавать новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.

Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение "Альфа-Банка". Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении. Новые клиенты, кроме 1000 грн. от государства, получат на свой счет Cash'U дополнительные 100 грн. бонусами от "Альфа-Банка".

Те клиенты, которые уже имеют цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля. Для этого необходимо дистанционно заказать доставку по Новой почте или обратиться непосредственно в отделение.

Напомним, вакцинированные против коронавируса украинцы, не имеющие приложения "Дия", цифровых приложений банков или банковских карт, смогут получить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка" со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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