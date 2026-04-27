В Украине две категории пенсионеров могут потерять свои выплаты— что известно
Пенсионеры, оказавшиеся в оккупации или длительно проживающие за границей, могут потерять свои выплаты.
Пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях и длительно пребывающие за границей, должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять свои деньги.
Об этом передает издание «На пенсии».
О каких категориях пенсионеров говорится:
Жители временно оккупированных территорий (которые там проживают или уехали откуда).
Пенсионеры, временно проживающие за границей, а именно:
находятся за пределами Украины не менее 183 дней (включая дни отъезда и приезда) в течение одного календарного года;
получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией РФ и не оформляли документы для постоянного проживания за границей.
Выплата пенсии и социальных выплат этим категориям производится при условии:
прохождение до 31 декабря 2026 физической идентификации (для тех, кто временно находится за пределами Украины или проживает на временно оккупированных территориях);
представление сообщения о неполучении пенсии от РФ (для находящихся на временно оккупированных территориях или уехавших из них).
Подтвердить неполучение пенсии от РФ или пройти идентификацию можно:
в сервисном центре Пенсионного фонда;
через веб-портал электронных услуг в Пенсионном фонде;
через видеоконференцсвязь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
в консульском учреждении Украины за границей, после чего отправив полученные там документы по почте в Пенсионный фонд по месту регистрации.
Как возобновить выплату?
Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 из-за непрохождения в 2025 году физической идентификации, то ее возобновят после прохождения такой идентификации.
Если вы находитесь на оккупированных территориях или выехали из них и не подавали в Пенсионный фонд Украины уведомление о неполучении пенсии от РФ и в связи с этим выплата вам приостановлена, то она будет возобновлена после поступления в органы Фонда такого уведомления.
Ранее сообщалось, что мужчину из Ивано-Франковска лишили пенсии и заставили возвращать 173 тысяч гривен.