В Украине две категории пенсионеров могут потерять свои выплаты— что известно

Пенсионеры, оказавшиеся в оккупации или длительно проживающие за границей, могут потерять свои выплаты.

Успеть до конца 2026-го: Пенсионный фонд напомнил о правилах выплат для жителей оккупации и беженцев

Пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях и длительно пребывающие за границей, должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять свои деньги.

Об этом передает издание «На пенсии».

О каких категориях пенсионеров говорится:

  • Жители временно оккупированных территорий (которые там проживают или уехали откуда).

  • Пенсионеры, временно проживающие за границей, а именно:

находятся за пределами Украины не менее 183 дней (включая дни отъезда и приезда) в течение одного календарного года;

получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией РФ и не оформляли документы для постоянного проживания за границей.

Выплата пенсии и социальных выплат этим категориям производится при условии:

  • прохождение до 31 декабря 2026 физической идентификации (для тех, кто временно находится за пределами Украины или проживает на временно оккупированных территориях);

  • представление сообщения о неполучении пенсии от РФ (для находящихся на временно оккупированных территориях или уехавших из них).

Подтвердить неполучение пенсии от РФ или пройти идентификацию можно:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда;

  • через веб-портал электронных услуг в Пенсионном фонде;

  • через видеоконференцсвязь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

  • в консульском учреждении Украины за границей, после чего отправив полученные там документы по почте в Пенсионный фонд по месту регистрации.

Как возобновить выплату?

  • Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 из-за непрохождения в 2025 году физической идентификации, то ее возобновят после прохождения такой идентификации.

  • Если вы находитесь на оккупированных территориях или выехали из них и не подавали в Пенсионный фонд Украины уведомление о неполучении пенсии от РФ и в связи с этим выплата вам приостановлена, то она будет возобновлена после поступления в органы Фонда такого уведомления.

Ранее сообщалось, что мужчину из Ивано-Франковска лишили пенсии и заставили возвращать 173 тысяч гривен.

